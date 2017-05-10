ОБСЄ зафіксувала збільшення числа вибухів в Донецькій області

Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.

Про це йдеться в звіті СММ за 3 жовтня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівняти з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, однак, більшу кількість вибухів (46 супроти 23 відповідно)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Луганській області місія зафіксувала збільшення числа обстрілів.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 6 вибухів. За попередній звітний період порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - наголошується в звіті.

Крім того, згідно зі звітом, 3 жовтня, здійснюючи нагляд на всіх трьох ділянках розведення сил і засобів, СММ зафіксувала там спокійну обстановку.

"3 жовтня в підконтрольних урядові районах, а саме за 1,5 км на північний схід від с. Новозванівка (70 км на захід від Луганська), спостерігачі зафіксували зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на вантажівку ("Урал"), що рухалася в північному напрямку. 2 жовтня БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував 5 бойових машин піхоти (БМП-2) і броньовану машину (МТ-ЛБ) поблизу Миколаївки; а також одну БМП-2 і 2 броньовані машини (один типу МТ-ЛБ і один БТР-80) в районі смт Новотроїцьке (36 км на південний захід від Донецька)", - йдеться в заяві.

У районах, підконтрольних бойовикам, спостерігачі зафіксували "зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на вантажівку ("Камаз"), що рухалася в північному напрямку поблизу с. Сміле (31 км на північний захід від Луганська), і свіжі сліди, за оцінкою, від броньованої маш

Нагадаємо, що українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі заявляє про невиконання російською стороною і представниками окремих районів Донецької та Луганської областей взятих на себе зобов'язань за угодою про "шкільне перемир'я".

Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.