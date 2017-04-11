ОБСЄ закликає створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури Донбасу

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Представники ОБСЄ підкреслили, що прямий або близький удар тільки по одній з 900-кілограмових ємностей високотоксичного газоподібного хлору, що зберігаються на фільтраційній станції для очищення води, може вбити людей в радіусі 200 метрів і серйозно порушити постачання води майже до 350 000 людей.

Сайдік разом із послом Ертугрулом Апаканом, послом Тоні Фришем і Пером Фішером, координаторами підгруп TКГ з питань безпеки, гуманітарних і економічних питань закликали "повністю припинити піддавати ризику цивільну інфраструктуру".

"Ми закликаємо дати вказівки з цього приводу на місцях, використовувати ці інструкції для створення технічних зон безпеки навколо цивільної інфраструктури і негайно провести обговорення на ТКГ питання створення таких зон безпеки", – заявив Сайдік.

Нагадаємо, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську підтвердила запровадження безстрокового режиму припинення вогню на Донбасі з 25 серпня, яке отримало назву "шкільне перемир'я". Таке рішення було ухвалено у зв'язку з початком навчального року. Однак упродовж двох місяців бойовики щодня порушують його, обстрілюючи позиції української армії та житлові квартали прифронтових міст.