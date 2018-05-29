ОБСЄ закликає українську владу негайно розслідувати вбивство Бабченка

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав до негайного і повного розслідування

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір.

"Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму будинку в Києві. Я закликаю владу України провести негайне та повне розслідування", – наголосив він.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка сьогодні, 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

Довідка:

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що неодноразово отимував погрози на свою адресу та своєї родини. Саме тому, вирішив тимчасово покинути Росію.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Був одружений, мав дочку.