ОБСЄ закликає українську владу негайно розслідувати вбивство Бабченка
Про це заявив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір.
"Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму будинку в Києві. Я закликаю владу України провести негайне та повне розслідування", – наголосив він.
Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка сьогодні, 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.
Столична поліція розглядає дві версії вбивства.
Довідка:
Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.
Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.
Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.
У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.
В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що неодноразово отимував погрози на свою адресу та своєї родини. Саме тому, вирішив тимчасово покинути Росію.
З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Був одружений, мав дочку.
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