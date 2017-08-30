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ОБСЄ закликає Україну не заарештовувати і не депортувати іноземних журналістів

Раніше СБУ повідомила про те, що російську журналістку Анну Курбатову видворять з України
Генеральний секретар ОБСЄ Арлем Дезір закликав Україну не заарештовувати і не депортувати журналістів з країн - членів організації.
ОБСЄ закликає Україну не заарештовувати і не депортувати іноземних журналістів Фото: picturedesk.com

"Дезір закликав Україну не заарештовувати і не депортувати журналістів з країн - членів ОБСЄ", - йдеться в повідомленні офісу ОБСЄ зі свободи медіа у Twitter.

Як відомо, у середу, 30 серпня, Служба безпеки України заявила, що російська журналістка Анна Курбатова буде депортована до Росії.

Раніше російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" повідомили, що "все відбувається в рамках законодавства".

У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.

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30 08 2017 21:36
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