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ОБСЄ закликала Трампа утриматися від нападок на ЗМІ

Критичні висловлювання Трампа на адресу медіа можуть спровокувати обмеження прав і навіть напади на журналістів
Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав адміністрацію президента США припинити критику на адресу журналістів.
ОБСЄ закликала Трампа утриматися від нападок на ЗМІ Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com

"Я закликаю адміністрацію США відмовитися від подібних атак на ЗМІ. Заяви президента США є глибоко проблематичними, вони обмежують роль медіа, яку ті грають в кожному демократичному суспільстві, залучаючи уряди до відповідальності і пропонуючи платформу для різноманітності голосів", - цитує Дезіре прес-служба ОБСЄ.

В організації нагадали, що в ході виступу в Арізоні 22 серпня президент США Дональд Трамп назвав ЗМІ "безчесними", "брехливими", "поганими" і "такими, що вигадують історії", а також тими, хто поглиблює поділ країни. Він вважає, що через подібні висловлювання американського президента журналісти можуть зазнавати нападів або образ.

Нагадаємо, 28 червня користувач форуму Reddit опублікував гифку, на якій Трамп "б'є" людини з логотипом телеканалу CNN. Пізніше відео, на основі цієї гифки розмістив на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп , додавши хештег #FraudNewsCNN (підроблені новини CNN) і #FNN.

Нагадаємо, заступник радника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подав у відставку.

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