ОБСЄ залишилась без представника з питань свободи ЗМІ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не змогла затвердити нового представника з питань свободи ЗМІ замість Дуні Міятович, яка пішла з посади.

Як повідомляє DW, повноваження Міятович – першої жінки на цій посаді – закінчилися 10 березня.

Вперше вона обійняла посаду представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в 2010 році, через три роки її затвердили ще на один термін.

У 2016 році країнам ОБСЄ не вдалося узгодити нову кандидатуру, тому її повноваження як виняток продовжили до березня 2017 року. Але наступника немає і до сьогодні.

"Попри всілякі зусилля Діючого головування щодо досягнення консенсусу, всі вони (кандидати на зміну Міятович, – ред.) були відхилені однією державою-учасником, Російською Федерацією. Ми досі не почули від Російської Федерації переконливих пояснень, чому жоден із дев'яти кандидатів не є прийнятним", – сказано в заяві Євросоюзу від березня 2016 року, до якого приєдналися ще вісім країн.

У тому ж документі наводиться думка канадської делегації про те, що Москва "виявилася неготовою підтримати будь-яку із запропонованих кандидатур, зокрема ту, щодо якої на завершальній стадії процесу, схоже, вимальовувався консенсус", через що "утворився прикрий глухий кут".

Росія обмежилася загальним закликом "завчасно" почати відбір кандидатів на пост представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, "щоб уникнути складнощів і створення цейтноту", не пояснивши причини блокування запропонованих кандидатур.

Старший радник представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Андрій Ріхтер пояснив, що відсутність наступника Міятович означає, що робота цього органу ОБСЄ буде частково паралізована.

"Ми не бюро з питань свободи ЗМІ. Ми бюро представника з питань свободи ЗМІ. Немає представника – немає і значних функцій, які ми могли б виконувати", – констатував він.

За його словами, діяльність бюро зведеться до "технічної, щоденної роботи".

"Лише представник може вступати в контакти з іноземними державами за мандатом, лише представник володіє тим досвідом, який дозволяє йому або їй приймати політичні рішення. Лише представник виступає з заявами для преси і взагалі з політичними заявами", – розповів Ріхтер.

Він не очікує призначення наступника Міятович "у найближчі тижні або навіть місяці, якщо зважити на те, як триває процес".

Це вже не перший орган ОБСЄ, робота якого виявляється паралізованою через відсутність консенсусу між учасниками організації. У серпні минулого року країнам не вдалося узгодити продовження на другий термін повноважень Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ Астрід Турс. Повідомлялося, що кандидатуру фінського політика теж заблокувала Москва через жорстку позицію Турс щодо питання дотримання прав кримських татар на окупованому Росією півострові.

Тоді ж глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що протягом останніх років Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) перебуває в глибокій кризі.