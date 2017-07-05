ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку бойовика "ДНР"

СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі.

"Член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю Місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом і поінформував СЦКК про те, що трапилося", - йдеться у звіті місії станом на вечір 5 травня, опублікованому 6 травня.

Населені пункти Петрівське та Роздольне Старобішевського району Донецької області перебувають під контролем бойовиків ОРДО.

Крім того, у звіті повідомляється, що озброєні члени "ДНР" відмовили патрулю Місії у в’їзді до Сідового та до смт Старомихайлівка (15 км на захід від Донецька). СММ поінформувала про ці інциденти СЦКК.

Також двічі 4 травня члени так званої "ДНР" на контрольному пункті в’їзду-виїзду в смт Оленівка (23 км на південний захід від Донецька) наполягали на проведенні огляду вмісту причепів автомобілів Місії.

Крім того, члени "ДНР" зупинили патруль Місії на блокпості в смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька) і пропустили спостерігачів лише після того, як провели огляд обох автомобілів СММ.

Також повідомляється, що озброєний чоловік затримав патруль Місії на 16 хвилин, коли команда Місії прямувала до місця, де встановлена камера СММ у Петрівському.

Нагадаємо, що 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.