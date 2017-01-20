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ОБСЄ заявляє про загострення ситуації на Донбасі

Після відносного затишшя у новорічний і різдвяний період ситуація на Донбасі знову погіршується
В ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на Новий рік і Різдво, ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася.
ОБСЄ заявляє про загострення ситуації на Донбасі Фото: 112.ua

Про це йдеться в спільній заяві представника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Мартіна Сайдіка і голови СММ Ертугрула Апакана, опублікованій 19 січня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Після відносного затишшя у новорічний і різдвяний період, ті, хто надає перевагу погрозам і застосуванню сили знову підривають безпеку мешканців Донеччини і Луганщини", - наголошується в заяві.

За словами Апакана, ситуація на Донбасі погіршується, сторони конфлікту порушують перемир'я, від чого страждають цивільні по обидва боки лінії розмежування.

Сайдік в свою чергу заявив, що Тристороння контактна група буде продовжувати намічену лінію, незважаючи на відсутність політичної волі сторін.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, з 00:00 години 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічних і різдвяних свят. Однак він неодноразово порушувався. Сторони конфлікту в обстрілах звинувачують один одного.

Нагадаємо, що минула доба в зоні АТО пройшла без втрат, двох військових ЗСУ поранено.

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20 01 2017 07:16
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