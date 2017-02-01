Обвал будинку у Казахстані: дев'ятеро загиблих, серед них діти

Загинули троє чоловіків, три жінки, троє дітей, зокрема немовля 2016 року народження

Щонайменше дев'ять людей загинули через обвал житлового будинку в Карагандинській області Казахстану.

У селищі Шахан в ніч проти понеділка впала частина багатоповерхівки. Це могло статися через вибух котла опалення, припускають у місцевому оперативному штабі.

Рятувальники витягли з-під уламків тіла дев'яти людей. Ще двоє подають ознаки життя під завалами, їх намагаються врятувати, розбираючи завали, повідомляє "Інтерфакс".

Серед загиблих було троє дітей, повідомив агентству "Росія сьогодні" офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій (КЧС) МВС Казахстану Руслан Іманкулов.

Серед загиблих - троє чоловіків, три жінки, троє дітей, зокрема немовля 2016 року народження.

Також рятувальники знайшли живого чоловіка, повідомляє МВС Казахстану на своєму сайті.

До ліквідації інциденту залучено 280 осіб, серед яких рятувальники, співробітники поліції, солдати Національної гвардії і приватні підприємці.

Нагадаємо, минулого тижня в Чернігові обвалилася будівля гуртожитку, внаслідок чого постраждали семеро осіб.