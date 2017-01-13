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Обвал будинку в Туреччині: є жертви, - ВІДЕО

Будівля була побудована в 1993 році, людей відселили в 2015-му році
У Стамбулі внаслідок обвалення 7-поверхового будинку загинула людина, ще п'ятеро постраждали.
Обвал будинку в Туреччині: є жертви, - ВІДЕО Фото: CNN Turk

У будівлі було 56 квартир та три магазини. Вона була побудована в 1993 році, призначена під знос і відселена в 2015 році. Про це повідомляє CNN Turk.

Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.

Нагадаємо, щонайменше дев'ять людей загинули через обвал житлового будинку в Карагандинській області Казахстану.

Раніше в Чернігові обвалилася будівля гуртожитку, внаслідок чого постраждали семеро осіб.

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13 01 2017 17:23
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