Обвал будинку в Туреччині: є жертви, - ВІДЕО

Будівля була побудована в 1993 році, людей відселили в 2015-му році

У Стамбулі внаслідок обвалення 7-поверхового будинку загинула людина, ще п'ятеро постраждали.

У будівлі було 56 квартир та три магазини. Вона була побудована в 1993 році, призначена під знос і відселена в 2015 році. Про це повідомляє CNN Turk.

Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.

Нагадаємо, щонайменше дев'ять людей загинули через обвал житлового будинку в Карагандинській області Казахстану.

Раніше в Чернігові обвалилася будівля гуртожитку, внаслідок чого постраждали семеро осіб.