CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Стамбулі внаслідок обвалення 7-поверхового будинку загинула людина, ще п'ятеро постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обвал будинку в Туреччині: є жертви, - ВІДЕО
Будівля була побудована в 1993 році, людей відселили в 2015-му році
Фото: CNN Turk
У будівлі було 56 квартир та три магазини. Вона була побудована в 1993 році, призначена під знос і відселена в 2015 році. Про це повідомляє CNN Turk.
Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.
Нагадаємо, щонайменше дев'ять людей загинули через обвал житлового будинку в Карагандинській області Казахстану.
Раніше в Чернігові обвалилася будівля гуртожитку, внаслідок чого постраждали семеро осіб.
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