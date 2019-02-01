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У Магнітогорську з-під завалів дістали 21-го загиблого, в області оголосили траур, - ОНОВЛЕНО

Доля ще близько 20 мешканців будинку не відома
У Магнітогорську Челябніської області з-під завалів будинку, що обвалився внаслідок вибуху, дістали тіла ще двох людей.
У Магнітогорську з-під завалів дістали 21-го загиблого, в області оголосили траур, - ОНОВЛЕНО Фото: ТАСС

Відтак кількість жертв збільшилася до 16, повідомляє "Інтерфакс".

Двоє загиблих - жінки, повідомили рятувальники. Доля ще понад 20 мешканців цього будинку залишається не відомою.

Оновлення: 

У Магнітогорську Челябінської області з-під завалів будинку дістали тіло 19-го загиблого. Ще однією жертвою вибуху стала жінка.

Рятувальники працюють на місці обвалення цілодобово з дня аварії 31 грудня. Вони діляться на чотири зміни.

2 січня рятувально-пошукові роботи та розбір конструкцій будинку призупинили через загрозу подальшого обвалення стіни.

Водночас мешканців трьох під’їздів пустили до квартир на 30 хвилин, аби вони змогли взяти необхідні речі. Чи можна проживати далі в цьому будинку — рятувальники скажуть після обстеження всіх конструкцій.

14:00:

У Магнітогорську Челябінської області з-під завалів житлового будинку дістали ще два тіла. Так кількість загиблих зросла до 21.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Додамо, у Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.

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02 01 2019 14:00
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