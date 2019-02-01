Обвалення будинку в Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 28 осіб

Кількість загиблих внаслідок обвалення будинку в Магнітогорську, Росія, зросла до 28 осіб.

"З-під завалів витягнули тіло хлопчика. Це 28-й загиблий", - сказав представник МНС Росії, повідомляє ТАСС.

Серед жертв трагедії вже четверо дітей.

Розбір завалів триває у цілодобовому режимі. Ведеться пошук 13 осіб.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Додамо, у Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.