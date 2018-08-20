Обвалення мосту в Генуї стало наслідком кількох факторів, – комісія

Обвалення автомобільного моста в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вантів.

Про це заявив Роберто Феррацца, голова інспекційної комісії, створеної Міністерством інфраструктури і транспорту Італії, повідомляє Repubblica.

"Міст спочатку зігнувся, а потім впав. Було кілька факторів, які призвели до обвалення віадука", - сказав Феррацца.

Він зауважив, що динаміка катастрофи поки незрозуміла, експерти намагаються визначити, який елемент зруйнувався першим і спровокував обвал.

Основна увага поки зосереджена на поперечних залізобетонних балках. Однак Феррацца зазначив, що версія з обривом вантів не виключається.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.