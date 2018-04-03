Обвинувачені в терактах у Дніпрі після понад п'яти років суду погодились із 12-річним вироком

У травні цього року буде шість років, як їх затримали, тому за "законом Савченко" незабаром вони мають вийти на свободу

У Дніпрі обвинувачені у скоєнні терактів Віктор Сукачов та Віталій Федоряк, суд над якими тривав понад п'ять років, погодились із вироком – 12 років ув’язнення, – який їм оголосив Індустріальний районний суд Дніпра.

Про це повідомляє сторона захисту, інформує "Радіо Свобода".

За інформацією захисту, обвинувачені не будуть подавати на апеляцію, відтак найближчим часом вирок втупить у свою законну силу.

Як поінформував адвокат Віктора Сукачова Євген Новоженін, із огляду на "закон Савченко" суд перерахував їм реальний термін покарання, зарахувавши кожен рік перебування у слідчому ізоляторі як два, отож обвинувачені орієнтовно в серпні нинішнього року вже мають бути звільнені.

"Термін закінчиться у серпні нинішнього року. Звісно, умови перебування у слідчому ізоляторі складніші, це чотири кам'яні стіни. В колонії умови були б легші, там є і житлова зона, і промислова. Тому свого часу і ухвалювався "закон Савченко", щоб не утримували людей роками в СІЗО, як у цьому конкретному випадку. Вирішили не подавати на апеляцію. У травні цього року буде шість років, як їх затримали. Якщо зараз по третьому колу знову все починати, сил і нервів не вистачить вже ні в кого", – сказав Євген Новоженін.

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винними у вчиненні терактів Віктора Сукачова та Віталія Федоряка за вибухи 2010-2012 років у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі й визначив їм покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Рішення суду було ухвалене 28 лютого, однак ЗМІ відомо про нього стало лише цими вихідними з реєстру судових рішень.

Нагадаємо, 27 квітня 2012 року у Дніпрі вздовж центрального проспекту сталися чотири вибухи. Постраждала 31 людина.

Генеральна прокуратура заявила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вибухів. За офіційною версією мотив у них був корисливий: чоловіки вимагали 3,5 млн доларів США від держави. Серед затриманих були дніпровський політолог Віктор Сукачов і його знайомі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. Їх також звинувачували у скоєнні ще 7 терактів у різних містах України.

У 2014 році прокуратура відмовилася від обвинувачень щодо Дмитра Реви та Лева Просвірніна. Їх виправдали і випустили на волю. Суд над двома іншими фігурантами справи тривав – розпочався повторний розгляд справи.