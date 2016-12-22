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Обвинувачення проти патрульного Олійника передано до суду

У листопаді прокуратура Києва завершила досудове розслідування
Прокуратура міста Києва направила до столичного Голосіївського районного суду обвинувальний акт проти співробітника патрульної поліції Сергія Олійника, якого підозрюють в умисному вбивстві 17-річного підлітка під час переслідування автомобіля BMW.
Обвинувачення проти патрульного Олійника передано до суду Сергій Олійник. Фото: Громадське.ТВ

"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в місті Києві Олійника за фактом подій, що відбулися 7 лютого поточного року в Києві під час переслідування автомобіля BMW", - йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури.

Правоохоронцями встановлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебували чотири особи, перевищив службові повноваження та з порушенням встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.

У листопаді прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульного Сергія Олійника за фактом погоні зі стрільбою в ніч на 7 лютого.

Нагадаємо, що 7 лютого київські патрульні 20 хвилин переслідували 4 хлопців на BMW, в ході погоні відкрили вогонь і застрелили 17-го пасажира авто. В цілому поліцейський випустив дві обойми з табельного пістолета, зробивши 25 з 28 пострілів. По BMW з трьох пістолетів поліцейські здійснили 37 пострілів. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо поліцейських.

Провадження розпочато за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу - перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних органів, яке призвело до тяжких наслідків. Паралельно розпочато провадження за ст. 345 КК - насильство стосовно співробітника правоохоронного органу.

Голова МВС Арсен Аваков та керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе виступили з заявами про підтримку поліцейських, які застосували зброю в Києві, внаслідок чого загинула людина.

Проти водія BMW порушили кримінальну справу за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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22 12 2016 13:58
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