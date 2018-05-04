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Обвинувачення відкликає підозру Бубенчику

Бубенчика і його захисників запросили 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри
Обвинувачення відкликає клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика. Суддя задовольнив клопотання.
Обвинувачення відкликає підозру Бубенчику Фото: з відкритих джерел

Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу в Печерському суді заявила заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у цій справі, пише "Українська правда".

"Я відкликаю подане раніше клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Івану Бубенчику", - сказала Стрижевська.

Крім того, вона запросила Бубенчика і його захисників на 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри.

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату. За кілька хвилин суддя повернувся і оголосив про задоволення клоптання прокурора.

Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).

У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.

Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.

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05 04 2018 10:57
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