Обвинувачення відкликає підозру Бубенчику

Бубенчика і його захисників запросили 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри

Обвинувачення відкликає клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика. Суддя задовольнив клопотання.

Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу в Печерському суді заявила заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у цій справі, пише "Українська правда".

"Я відкликаю подане раніше клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Івану Бубенчику", - сказала Стрижевська.

Крім того, вона запросила Бубенчика і його захисників на 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри.

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату. За кілька хвилин суддя повернувся і оголосив про задоволення клоптання прокурора.

Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).

У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.

Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.