Обвинуваченого у викраденні майданівців Волкова залишили під вартою
Прокуратура обгрунтувала необхідність тримання під вартою Волкова певними ризиками, а саме втечі, ухилення від судових засідань, вплив на свідків, продовження злочинної діяльності.
За даними прокуратури, Олександр Волков працював на бізнесмена Олексія Чеботарьова, котрий за даними слідства був замовником послуг "тітушок" під час Майдану, повідомляє Громадське.
Саме в його офісі "тітушки" отримували зброю, а також за його головування проходили наради " тітушок" , щодо процесу викрадення активістів, катування, перешкоджання мирним зібранням.
За даними слідства Волков регулярно відвідував дані наради і маршрут пересування Волкова збігається з маршрутом викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Також 21 січня Волков мав числені телефонні контакти з іншими учасниками викрадення активістів, про це свідчать трафіки телефонних розмов.
Прокурор Володимир Приходько під час засідання зазначив, що до затримання Волков намагався виїхати з країни, а також ретельно відслідковував перебіг слідчих дій у справі викрадення Луценка, Вербицького, про це свідчать певні фото ухвал суду, знайдених в його телефоні. До того ж прокурор наголосив, що офіс адвокатів котрі захищають Волкова знаходиться за тією ж адресою, що і офіс Олексія Чеботарьова, а отже вони теж були з ним знайомі.
Олексій Чеботарьов наразі оголошений у розшук і за даними слідства ймовірно переховується у Росії.
Як повідомляв iPress.ua, у січні 2014-го Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Ігор Луценко був знайдений живим.
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