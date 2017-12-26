Обвинувачених у замаху на вбивство активістів Євромайдану "тітушок" відпустили з-під варти

Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід двом обвинуваченим у замаху на вбивства активістів Майдану з утримання під вартою на домашній арешт

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, інформує LIGA.net.

Олег Гебан і Сергій Костенко звинувачуються в замаху на вбивство шести людей 18 лютого біля Майдану.

Це рішення прийняв склад суддів, в який входить суддя Олег Лінник, що раніше звільнив одного з фігурантів вбивства київського журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна із залу суду, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі умовно. Головуючим суддею під час ухвалення рішення по Гебану і Костенку був суддя Мартинов.

"Основна мотивація, наскільки я зрозумів, це те, що вони (Гебан і Костенко, - ред.) довгий час знаходяться під вартою і, відповідно, це порушення конвенцій, тому треба змінити запобіжний захід. Відповідно, довгий час справа розглядається, вона в суді з січня 2016 року, тобто вже два роки. Відповідно суд робить висновок, що раз справа вже довго знаходиться в суді, то треба змінити запобіжний захід", - сказав Горбатюк.

На його думку, це рішення необгрунтоване, оскільки суд рідко призначав судові засідання у цій справі, фактично затягуючи розгляд. Можливо, прокуратура повторно звертатиметься до суду для зміни запобіжного заходу для обвинувачених.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки. Тоді як Генеральна прокуратура просила для нього 6 років позбавлення волі., а сам Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

ГПУ готує апеляцію, перекваліфікувати справу й переглянути вирок проситиме й захист потерпілої сторони.