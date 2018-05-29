НОВИНИОбвинувачений у справі про викрадення катування майданівців січня лютого 2014 Юрій Крисін відмовився прибути до Дарницького суду Києва. Засідання перенесли на 31 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обвинувачений у справі "тітушок" Крисін вдруге відмовився прибути до суду
Прокуратура вважає такі дії з боку обвинувачуваного та захисників умисним затягування судового процесу
Фото: facebook.com/romabra
На засідання прибула приватна адвокатка Крисіна Тетяна Галюк, яка надала суду документи про причини своєї попередньої відсутності, - повідомляє кореспондентка Громадського.
Прокуратура вважає такі дії з боку обвинувачуваного та захисників умисним затягування судового процесу.
24 травня суд продовжив тримання під вартою Крисіна, обвинуваченого у катуванні майданівців. Тоді адвокати Крисіна Тетяна Гнатюк, Ігор Василенко, Євген Солодко втретє без поважної причини не з'явились на засідання, зазначивши, що не були повідомлені про дату і час.
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