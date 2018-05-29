Обвинувачений у справі "тітушок" Крисін вдруге відмовився прибути до суду Прокуратура вважає такі дії з боку обвинувачуваного та захисників умисним затягування судового процесу

Обвинувачений у справі про викрадення катування майданівців січня лютого 2014 Юрій Крисін відмовився прибути до Дарницького суду Києва. Засідання перенесли на 31 травня.

Фото: facebook.com/romabra

На засідання прибула приватна адвокатка Крисіна Тетяна Галюк, яка надала суду документи про причини своєї попередньої відсутності, - повідомляє кореспондентка Громадського. Прокуратура вважає такі дії з боку обвинувачуваного та захисників умисним затягування судового процесу. 24 травня суд продовжив тримання під вартою Крисіна, обвинуваченого у катуванні майданівців. Тоді адвокати Крисіна Тетяна Гнатюк, Ігор Василенко, Євген Солодко втретє без поважної причини не з'явились на засідання, зазначивши, що не були повідомлені про дату і час.

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