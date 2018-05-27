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Обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати два роки, – Холодницький

Глава САП наголосив, що така вимога захисту Насірова є законною
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт у справі екс-глави Державної фіскальної служби Романа Насірова можуть зачитувати понад 20 місяців.
Обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати два роки, – Холодницький Фото: radiosvoboda.org

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Справу спрямовано до суду. Сторона захисту має законне право і заявила відповідне клопотання, щоб їм було озвучено весь обвинувальний акт. Усі 774 сторінки, наскільки я пам'ятаю", – зазначив очільник САП.

Холодницький додав, що зараз засідання суду відбуваються раз на місяць.

"Судовий процес триває... При такому темпах, якщо слухати справу раз на місяць і зачитувати 30 сторінок на день, порахуйте, скільки це тягнутиметься – мінімум 20 з чимось місяців. Тобто мине два роки – можемо лише затягнути процес шляхом зачитування акту обвинувального", – заявив глава САП.

Він підкреслив, що адвокати скористалися нормою КПК.

"І ми повинні її виконувати, оскільки якщо порушимо цю норму, це може стати підставою для скасування вироку", – підсумував Холодницький.

Нагадаємо, Насірова почали судити у грудні 2017 року за звинуваченням у зловживанні владою і службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК). Відтоді на засіданні зачитують обвинувальний акт у повному обсязі, поки що прокурор прочитав 245 зі 774 сторінок.

Чергове засідання відбудеться 30 травня.

16 травня Шевченківський суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

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27 05 2018 21:57
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