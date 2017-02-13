Обвинувальний акт стосовно екс-ректора НАУ Харченка направили до суду
Таким чином колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету, керівника одного із адвокатських об’єднань Києва та колишнього високопосадовця збройних сил та органів державної безпеки підозрюють у вимаганні та отриманні 26.08.2016 неправомірної вигоди в особливо великому розмір, - повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на своїй сторінці у Facebook.
"Підозрюються також в умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету, після ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування, яке тривало з кінця грудня 2016 року, 10.02.2017 у кримінальному провадженні складено та затверджено прокурором обвинувальний акт, який з відповідними додатками направлено до суду для розгляду", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що тимчасово виконувач обов'язки ректора НАУ, професор, доктор технічних наук Володимир Харченко був затриманий 26 серпня. Він нібито вимагав 170 тис євро за призначення професора на одну з посад в університеті.
Згодом Солом’янський районний суд Києва арештував майно т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Харченка.
Сам Харченко всі звинувачення відкидає. Незважаючи на це, Міносвіти вже звільнило його. В квартирі Харченка під час обшуку знайшли велику суму коштів: 1,5 млн грн, $50 тис 70 тис євро, 3 тис фунтів стерлінгів і дев'ять злитків золота масою від 2 до 20 г.
Харченко очолював виш з листопада 2015 року, коли його попередника Рімвідаса Хращевського звільнили після спроби відновити Максима Луцькогона посаді першого проректора ВНЗ. Міносвіти після оприлюднення інформації про хабарі повідомило, що звільнило Харченка.
У березні було оголошено конкурс на посаду ректора НАУ.
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