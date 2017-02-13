Обвинувальний акт стосовно екс-ректора НАУ Харченка направили до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання виконуючим обов'язки ректора Національного авіаційного університету Володимиром Харченком та іншими особами хабара в особливо великому розмірі.

Таким чином колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету, керівника одного із адвокатських об’єднань Києва та колишнього високопосадовця збройних сил та органів державної безпеки підозрюють у вимаганні та отриманні 26.08.2016 неправомірної вигоди в особливо великому розмір, - повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на своїй сторінці у Facebook.

"Підозрюються також в умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету, після ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування, яке тривало з кінця грудня 2016 року, 10.02.2017 у кримінальному провадженні складено та затверджено прокурором обвинувальний акт, який з відповідними додатками направлено до суду для розгляду", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що тимчасово виконувач обов'язки ректора НАУ, професор, доктор технічних наук Володимир Харченко був затриманий 26 серпня. Він нібито вимагав 170 тис євро за призначення професора на одну з посад в університеті.

Згодом Солом’янський районний суд Києва арештував майно т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Харченка.

Сам Харченко всі звинувачення відкидає. Незважаючи на це, Міносвіти вже звільнило його. В квартирі Харченка під час обшуку знайшли велику суму коштів: 1,5 млн грн, $50 тис 70 тис євро, 3 тис фунтів стерлінгів і дев'ять злитків золота масою від 2 до 20 г.

Харченко очолював виш з листопада 2015 року, коли його попередника Рімвідаса Хращевського звільнили після спроби відновити Максима Луцькогона посаді першого проректора ВНЗ. Міносвіти після оприлюднення інформації про хабарі повідомило, що звільнило Харченка.

У березні було оголошено конкурс на посаду ректора НАУ.