Очевидці повідомили про обстріли Ясинуватої, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв та постраждалих немає

У Донецькій області в неділю, 5 березня, під обстріли бойовиків потрапило місто Ясинувата.

"Сьогодні в шостій годині вечора майже в центрі Ясинуватої. Прильоти на вулиці Залізнодорожна та Єсеніна, потрапляння в будинки, стовпи, дорогу, перебита газова труба. Жертв наче немає", – повідомив Сергій Голоха на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото очевидців.



Фото: Сергій Голоха/Facebook



Фото: Сергій Голоха/Facebook



Фото: Сергій Голоха/Facebook



Фото: Сергій Голоха/Facebook

У самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що це українські військові обстріляли 13 населених пунктів "республіки", зокрема і Ясинувату.

Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових отримали поранення, один травмований.

Місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.