Очевидці повідомили про обстріли Ясинуватої, – ФОТО, ВІДЕО
"Сьогодні в шостій годині вечора майже в центрі Ясинуватої. Прильоти на вулиці Залізнодорожна та Єсеніна, потрапляння в будинки, стовпи, дорогу, перебита газова труба. Жертв наче немає", – повідомив Сергій Голоха на своїй сторінці в Facebook.
Також він опублікував фото очевидців.
Фото: Сергій Голоха/Facebook
Фото: Сергій Голоха/Facebook
Фото: Сергій Голоха/Facebook
Фото: Сергій Голоха/Facebook
У самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що це українські військові обстріляли 13 населених пунктів "республіки", зокрема і Ясинувату.
Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових отримали поранення, один травмований.
Місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.
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