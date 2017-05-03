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Очевидці повідомили про обстріли Ясинуватої, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв та постраждалих немає
У Донецькій області в неділю, 5 березня, під обстріли бойовиків потрапило місто Ясинувата.
Очевидці повідомили про обстріли Ясинуватої, – ФОТО, ВІДЕО Фото: Сергій Голоха/Facebook

"Сьогодні в шостій годині вечора майже в центрі Ясинуватої. Прильоти на вулиці Залізнодорожна та Єсеніна, потрапляння в будинки, стовпи, дорогу, перебита газова труба. Жертв наче немає", – повідомив Сергій Голоха на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото очевидців.


Фото: Сергій Голоха/Facebook


Фото: Сергій Голоха/Facebook


Фото: Сергій Голоха/Facebook


Фото: Сергій Голоха/Facebook

У самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що це українські військові обстріляли 13 населених пунктів "республіки", зокрема і Ясинувату.

Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових отримали поранення, один травмований.

Місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.

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05 03 2017 23:20
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