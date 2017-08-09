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Очевидці зафіксували вибух автомобіля у центрі Києва, - ВІДЕО (+18)

Вибух стався о 18:08 за київським часом
У YouTube оприлюднили відео вибуху автівки у центрі Києва, під час якого загинув боєць чеченського добровольчого батальйону Тимур Махаурі.
Очевидці зафіксували вибух автомобіля у центрі Києва, - ВІДЕО (+18) Фото: unian.ua

На відео помітно, що вибух стався о 18:08 за київським часом.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Нагадаємо, що в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.

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08 09 2017 20:57
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