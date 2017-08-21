Очевидці зняли на відео Димінського на місці смертельної ДТП на Львівщині, - ВІДЕО
Львівське видання Zaxid.net опублікувало відео з місця смертельної ДТП за участю автомобіля бізнесмена Петра Димінського.
Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.
На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.
Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.
Згодом Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Петра Димінського за підозрою у причетності до аварії. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ.
Сьогодні на Львівщині попрощалися із дівчиною, яку 18 серпня збив автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського.
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