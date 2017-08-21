Очевидці зняли на відео Димінського на місці смертельної ДТП на Львівщині, - ВІДЕО

Львівський бізнесмен може бути винуватим у загибелі 31-річної жінки

Раніше в поліції заявляли, що слідчі не знайшли свідків, які бачили б на місці події Петра Димінського, а тому не було підстав провести його допит. Відео з місця ДТП передано поліції.

Львівське видання Zaxid.net опублікувало відео з місця смертельної ДТП за участю автомобіля бізнесмена Петра Димінського.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Петра Димінського за підозрою у причетності до аварії. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

Сьогодні на Львівщині попрощалися із дівчиною, яку 18 серпня збив автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського.