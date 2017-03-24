Очевидці зняли розміщення російських танків біля кордону з Україною, - ВІДЕО

Техніка прибула на залізничну станцію "Покровське" на півдні Ростовської області

Інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

На відео показано вивантаження і розгортання російської бронетехніки, яка прибула на залізничну станцію "Покровське" на півдні Ростовської області.

Також видно, як люди у військовій формі розвантажують з потяга дерев'яні ящики з невідомим вмістом.

Відео опубліковано на каналі YouTube.

Раніше в мережі також з'явилося відео переміщення російської військової техніки в Ростові.

Як відомо, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.