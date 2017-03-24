НОВИНИІнформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очевидці зняли розміщення російських танків біля кордону з Україною, - ВІДЕО
Техніка прибула на залізничну станцію "Покровське" на півдні Ростовської області
Фото: Скриншот видео
На відео показано вивантаження і розгортання російської бронетехніки, яка прибула на залізничну станцію "Покровське" на півдні Ростовської області.
Також видно, як люди у військовій формі розвантажують з потяга дерев'яні ящики з невідомим вмістом.
Відео опубліковано на каналі YouTube.
Раніше в мережі також з'явилося відео переміщення російської військової техніки в Ростові.
Як відомо, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.
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