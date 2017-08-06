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Очільник МЗС Ірану розкритикував співчуття Трампа стосовно терактів

Президент США раніше заявив, що Іран "став жертвою того зла, яке спонсорує"
Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф розкритикував співчуття Дональда Трампа в зв'язку з терактами в Тегерані, в результаті яких загинуло 17 осіб.
Очільник МЗС Ірану розкритикував співчуття Трампа стосовно терактів Фото: з вільних джерел

Президент США раніше заявив, що Іран "став жертвою того зла, яке спонсорує".

На це глава іранського МЗС відповів, що слова Дональда Трампа суперечливі, а іранці завжди боролися з терористами.

"Суперечлива заява Білого дому і санкції сенату (прозвучали) в той момент, коли іранці зіткнулися з тероризмом за підтримки сателіта США. Іранський народ відкидає подібні запевнення в дружбі з боку США", - написав Мохаммад Джавад Заріф в Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, що вчора вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.

Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка

У Мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані і мавзолей Хомейні на південь від іранської столиці.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

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