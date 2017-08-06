Очільник МЗС Ірану розкритикував співчуття Трампа стосовно терактів
Президент США раніше заявив, що Іран "став жертвою того зла, яке спонсорує".
На це глава іранського МЗС відповів, що слова Дональда Трампа суперечливі, а іранці завжди боролися з терористами.
"Суперечлива заява Білого дому і санкції сенату (прозвучали) в той момент, коли іранці зіткнулися з тероризмом за підтримки сателіта США. Іранський народ відкидає подібні запевнення в дружбі з боку США", - написав Мохаммад Джавад Заріф в Twitter.
Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship— Javad Zarif (@JZarif) 8 червня 2017 р.
Нагадаємо, що вчора вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.
У Мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані і мавзолей Хомейні на південь від іранської столиці.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
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