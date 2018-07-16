Очільник Орловської області РФ підписав указ про "інтеграційну взаємодію" з "ДНР" та "ЛНР"

Виконувач обов'язків губернатора Орловської області Андрій Кличков підписав указ про створення робочої групи, яка має налагодити "інтеграційну взаємодію" з "ДНР" та "ЛНР".

Документ опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації Державної системи правової інформації.

"З метою інтеграційної взаємодії Орловської області з Донецькою Народною Республікою і Луганською Народною Республікою створити робочу групу з інтеграційної взаємодії Орловської області з Донецькою народною республікою та Луганською народною республікою", – йдеться в указі.

До складу робочої групи увійшли керівники виконавчих органів влади регіону, які курують сфери освіти, спорту, соціальної політики, культури та охорони здоров'я.

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Як повідомляє "Коммерсантъ", Кличков закликав не шукати в цьому документі політики. За словами губернатора, його указ не стосуєтсья питання міжнародного права.

"Ми просто систематизуємо роботу з соціально-економічного співробітництва, яка ведеться з Донецькою і Луганською областями не перший рік. І цю співпрацю ми не лише не маємо наміру згортати, а, навпаки, розвиватимемо. ... Можна довго сперечатися про статус двох цих регіонів, але треба чітко розуміти, що статус – це юридична категорія, яка існує на папері. А люди живуть в реальному світі і хочуть жити повноцінним життям. Ми розглядаємо населення ЛНР і ДНР як друзів і партнерів, вони не повинні перебувати в ізоляції", – сказав Кличков.

Нагадаємо, в першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства і отримали російський паспорт.