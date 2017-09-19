Очільник патрульної поліції Харкова Лісничук подав у відставку
"Я зробив усе, що міг, хто може краще, нехай спробує. Спасибі, Харків!", - написав Лісничук на своїй сторінці у Facebook.
Агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі патрульної поліції міста підтвердили, що, починаючи з вівторка, у підрозділі буде нове керівництво.
"Так, дійсно, Вадим Ярославович залишає цю посаду. Але поки я не можу сказати, ні з чим це пов'язано і де він далі буде працювати, ні хто буде новим керівником", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, Лісничук очолив харківську патрульну поліцію в листопаді 2016 року, до цього працював у Черкасах. Після Майдану він воював на Донбасі, будучи добровольцем одного з батальйонів.
Патрульна поліція Харкова розпочала роботу 26 вересня 2015 року.
Як повідомляв iPress.ua,19 липня начальник Головного управління Нацполіції України у Донецькій області та заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін був призначений першим заступником голови Національної поліції України Сергія Князєва.
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