Очільник патрульної поліції Харкова Лісничук подав у відставку

Начальник харківської патрульної поліції Вадим Лісничук вирішив піти у відставку.

"Я зробив усе, що міг, хто може краще, нехай спробує. Спасибі, Харків!", - написав Лісничук на своїй сторінці у Facebook.

Агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі патрульної поліції міста підтвердили, що, починаючи з вівторка, у підрозділі буде нове керівництво.

"Так, дійсно, Вадим Ярославович залишає цю посаду. Але поки я не можу сказати, ні з чим це пов'язано і де він далі буде працювати, ні хто буде новим керівником", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, Лісничук очолив харківську патрульну поліцію в листопаді 2016 року, до цього працював у Черкасах. Після Майдану він воював на Донбасі, будучи добровольцем одного з батальйонів.

Патрульна поліція Харкова розпочала роботу 26 вересня 2015 року.

Як повідомляв iPress.ua,19 липня начальник Головного управління Нацполіції України у Донецькій області та заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін був призначений першим заступником голови Національної поліції України Сергія Князєва.