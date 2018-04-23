Очільник поліції Миколаївщини Мороз пішов із посади

Начальник головного управління національної поліції Миколаївської області Юрій Мороз більше не очолює управління поліції в регіоні.

"Так, Юрій Леонідович тепер працюватиме радником голови національної поліції України, ми ж очікуємо нового очільника, хто ним буде поки що невідомо, наказу ще не було", - повідомила речниця ГУ НП в Миколаївській області Олена Бережна, інформує Громадське.

За словами речниці, така зміна посади не пов'язана з розслідування самогубства Владислава Волошина Вона зазначила, що Морозу запропонували нову роботу і він погодився - відтепер він працюватиме радником голови Національної поліції.

Юрій Мороз очолював упраління національної поліції у Миколаївській області з серпня 2016 року. Після самогубства керівника обласного аеропорту та льотчика Владислава Волошина активісти наголошували на можливій необ’єктивності розслідування трагедії, через те, що Юрій Мороз у 2012-2013 працював на посаді віце-президента з питань безпеки "Авант Банку" під керівництвом нинішнього голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

У квітні Мороз звернувся до вищекеруючих органів поліції з проханням передати справу до іншого територіального підрозділу, проте відповіді не отримав. Після його звільнення розслідування справи самогубства Владислава Волошина досі лишається в компетентності поліції Миколаївщини.

Раніше, Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко подав Президенту України Петру Порошенко свою заяву про складання повноважень.

Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.