Очільник Слідчого комітету РФ Бастрикін потрапив до санкційного "списку Магнітського"

Також в список включили слідчого Станіслава Гордієвського, який брав участь у справі Hermitage Capital і згадувався в першій версії "списку Магнітського"

Міністерство фінансів США прийняло рішення про введення санкцій щодо ще п'яти російських громадян.

Мінфін США вніс в "список Магнітського" главу Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

Крім того, в список потрапили депутат Держдуми Андрій Луговий і бізнесмен Дмитро Ковтун, яких Великобританія звинуватила в причетності до вбивства Олександра Литвиненка.

Також в список включили слідчого Станіслава Гордієвського, який брав участь у справі Hermitage Capital і згадувався в першій версії "списку Магнітського", і Геннадія Плаксіна - одного з керівників "Універсального банку заощаджень", який належав підприємцю Дмитру Клюєву. Hermitage Capital звинувачував фонд Клюєва в організації розкрадання 5,4 мільярда рублів з бюджету РФ.

The New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника зазначає, що нові санкції не пов'язані з кібератакою на Демократичну партію США, однак у цьому контексті оновлення санкційного списку має символічне значення", можливо, "останній крок теперішньої адміністрації".

Колишніх розвідників Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна у Великобританії називають виконавцями вбивства екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він помер у Великобританії в листопаді 2006 року від отруєння радіоактивним полонієм-210.

Бастрикіна США вважають причетним до смерті Магнітського, пише NYT.

Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).