Очільник Слідчого комітету РФ Бастрикін потрапив до санкційного "списку Магнітського"
Мінфін США вніс в "список Магнітського" главу Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Про це повідомляє сайт Мінфіну США.
Крім того, в список потрапили депутат Держдуми Андрій Луговий і бізнесмен Дмитро Ковтун, яких Великобританія звинуватила в причетності до вбивства Олександра Литвиненка.
Також в список включили слідчого Станіслава Гордієвського, який брав участь у справі Hermitage Capital і згадувався в першій версії "списку Магнітського", і Геннадія Плаксіна - одного з керівників "Універсального банку заощаджень", який належав підприємцю Дмитру Клюєву. Hermitage Capital звинувачував фонд Клюєва в організації розкрадання 5,4 мільярда рублів з бюджету РФ.
The New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника зазначає, що нові санкції не пов'язані з кібератакою на Демократичну партію США, однак у цьому контексті оновлення санкційного списку має символічне значення", можливо, "останній крок теперішньої адміністрації".
Колишніх розвідників Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна у Великобританії називають виконавцями вбивства екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він помер у Великобританії в листопаді 2006 року від отруєння радіоактивним полонієм-210.
Бастрикіна США вважають причетним до смерті Магнітського, пише NYT.
Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
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