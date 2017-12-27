Очільник "Укроборонпрому" відповів на звинувачення Гройсмана
Про це заявив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов, повідомляє прес-служба компанії.
Заборгованість по зарплаті склалася через те, що завод не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру та самостійно за свій рахунок тримав його на плаву з лютого 2015 року.
До Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями вирішення цієї проблеми. Але відповіді на ці пропозиції не було, пояснили у концерні.
У поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає відставки керівника Укроборонпрому Романа Романова через невиплату боргів працівникам Миколаївського суднобудівного заводу.
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