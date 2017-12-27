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Очільник "Укроборонпрому" відповів на звинувачення Гройсмана

У поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку
Заборгованість перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу склалась через те, що Кабмін ігнорував пропозиції "Укроборонпрому" щодо погашення боргів
Очільник "Укроборонпрому" відповів на звинувачення Гройсмана Фото: joinfo.ua

Про це заявив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов, повідомляє прес-служба компанії.

Заборгованість по зарплаті склалася через те, що завод не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру та самостійно за свій рахунок тримав його на плаву з лютого 2015 року.

До Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями вирішення цієї проблеми. Але відповіді на ці пропозиції не було, пояснили у концерні.

У поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає відставки керівника Укроборонпрому Романа Романова через невиплату боргів працівникам Миколаївського суднобудівного заводу.

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27 12 2017 22:17
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