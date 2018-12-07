Очільник "Укрпошти" подав у відставку

Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський написав заяву про відставку.

Про це сам Смілянський заявив журналістам сьогодні, 12 липня, повідомляє ЦТС. 2 липня у нього закінчився контракт. Він подав заяву про відставку, але працюватиме ще до 31 серпня.

Смілянський заявив, що готовий продовжити контакт, якщо в ньому будуть дотримуватися такі умови: можливість формування власної команди на ринкових зарплатах, політична незалежність, можливість реалізації шокових реформ, чітка стратегія.

"Мені хочеться вірити, що все буде добре і ми продовжимо реформи. Позитивним я вважаю те, що Кабмін вирішив схвалити мою кандидатуру на посаду гендиректора", – сказав Смілянський.

Лише минулого тижня Кабмін затвердив Смілянського на посаді гендиректора національної поштової компанії. До того він керував підприємством у статусі виконуючого обов'язки.

Ігор Смілянський очолив "Укрпошту" 20 квітня 2016 року. Тоді КМУ призначив його главою правління Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". При реорганізації в ПАТ він перейшов на посаду в. о. генерального директора.

Наприкінці червня 2018 року уряд оголосив конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради "Укрпошти". Результати відбору повинні оприлюднити до 12 вересня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відреагував на звернення громадян щодо скорочення відділень "Укрпошти" в сільській місцевості, а також стосовно припинення надання послуги з виплати пенсій через відділення "Укрпошти" в разі, якщо регульовані державою тарифи на це не буде підвищено.