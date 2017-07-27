Очільник Запорізької ОДА повідомив про високий ризик захоплення влади в регіоні

За словами Бриля, готується саботаж соціальних програм і реформ, щоб у подальшому використати невдоволення населення для участі в протестах

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль заявив про підготовку захоплення державної влади в області.

"Із залученням різних джерел у владних колах використовуються різні шляхи збору та передачі інформації службового характеру. Акумуляція коштів для фінансування протестних акцій відбувається за рахунок отримання в протиправний спосіб бюджетних коштів", - сказав Бриль на сесії облради, інформує "Радіо Свобода".

За словами чиновника, з цією метою готується саботаж соціальних програм і реформ, щоб у подальшому використати невдоволення населення для участі в протестах.

"Зловживання бюджетними коштами, гальмування екологічних програм, злочини в сфері земельних відносин, блокування програм на соціальних напрямках, деструктивна діяльність у медицині, будівництві доріг, комунальних інфраструктур та інших стратегічних об’єктів викликає зростаючі протестні настрої серед населення, які планується використати для досягнення зазначених злочинних планів", – зазначив Бриль.

Голова Запорізької ОДА пообіцяв направити відповідні звернення з цього приводу разом із наявними фактами президенту, Генпрокуратурі та СБУ.