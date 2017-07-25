ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очільника Держприкордонслужби Назаренка звільнено, - ЗМІ
За даними "Інтерфакс-Україна", причиною відставки Назаренка став стан здоров'я
Петро Порошенко, Віктор Назаренко. Фото: president.gov.ua
"Президент задовольнив його заяву (про відставку)", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в Держприкордонслужбі.
У зв'язку із чим Назаренко написав заяву про відставку, співрозмовник не уточнив.
За даними "Інтерфакс-Україна", причиною відставки Назаренка став стан здоров'я. Очікується, що новий глава ДПСУ буде призначений і представлений президентом вже сьогодні.
Нагадаємо, в п'ятницю під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації президента Назаренкові стало зле, його винесли із залу, надали медичну допомогу, а потім госпіталізували. Він провів ніч під наглядом лікарів.
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