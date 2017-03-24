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Очільника гірничо-хімічної компанії Журила випустили під заставу

9 березня Апеляційний суд Києва знизив суму застави Журило з 100 до 12 млн грн
В.о. голови державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Руслан Журило, який підозрюється в нанесенні збитку компанії на суму понад 300 млн грн, вийшов під заставу 12 млн грн.
Очільника гірничо-хімічної компанії Журила випустили під заставу Руслан Журило. Фото: Bihus.info

"На нього наділи електронний браслет", - сказав співрозмовник в правоохоронних органах агентству Ліга.нет.

9 березня Апеляційний суд Києва знизив суму застави Журила з 100 до 12 млн грн.

Національної антикорупційне бюро затримало Журила в кінці січня за підозрою в нанесення шкоди ОГХК на суму понад 300 млн гривень.

Детективи затримали також екс-заступника директора ОГХК.

З січня 2016 року Національні антикорупційне бюро веде розслідування кримінального провадження, яке стосується продажу продукції ОГХК на експорт через посередника - австрійську компанію Bollwerk, яку ЗМІ пов'язували з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Сам Мартиненко цю інформацію заперечує.

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24 03 2017 14:42
ТЕГИ: НАБУ, суд, ОГХК
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