БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ.о. голови державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Руслан Журило, який підозрюється в нанесенні збитку компанії на суму понад 300 млн грн, вийшов під заставу 12 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очільника гірничо-хімічної компанії Журила випустили під заставу
9 березня Апеляційний суд Києва знизив суму застави Журило з 100 до 12 млн грн
Руслан Журило. Фото: Bihus.info
"На нього наділи електронний браслет", - сказав співрозмовник в правоохоронних органах агентству Ліга.нет.
9 березня Апеляційний суд Києва знизив суму застави Журила з 100 до 12 млн грн.
Національної антикорупційне бюро затримало Журила в кінці січня за підозрою в нанесення шкоди ОГХК на суму понад 300 млн гривень.
Детективи затримали також екс-заступника директора ОГХК.
З січня 2016 року Національні антикорупційне бюро веде розслідування кримінального провадження, яке стосується продажу продукції ОГХК на експорт через посередника - австрійську компанію Bollwerk, яку ЗМІ пов'язували з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Сам Мартиненко цю інформацію заперечує.
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