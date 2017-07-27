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Очільника Госпсуду, у якого знайшли $300 тис і угорський паспорт, звільнили

Швець написав заяву про відставку
Вища рада правосуддя звільнила голову Господарського суду Віктора Швеця після його заяви про відставку.
Очільника Госпсуду, у якого знайшли $300 тис і угорський паспорт, звільнили Віктор Швець. Фото: ssu.gov.ua

"Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку Швеця Віктора Олександровича - з посади судді Вищого господарського суду України", - йдеться в повідомленні на сайті ради.

Нагадаємо, що Швеця затримали 24 березня 2016 року співробітники СБУ і військової прокуратури під час отримання $5 тис хабара. Його підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, зокрема передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою осіб в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

У листопаді справу Віктора Швеця та його співучасника передали на розгляд суду.

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