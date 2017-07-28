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Очільників держкомпаній призначатимуть на таємному голосуванні міністрів

Раніше рішення приймалось відкритим голосуванням п'яти міністрів
Номінаційний комітет з вересня почне обирати директорів та членів наглядових рад держкомпаній таємним голосуванням за участі дев'ятьох міністрів.
Очільників держкомпаній призначатимуть на таємному голосуванні міністрів Засідання кабміну. Фото: КМУ.

Про це повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів, інформує "Економічна правда".

За словами міністра, відтепер буде максимально скорочено вплив людського фактору: з осені кандидатури схвалюватимуть більшістю голосів 9 міністрів, з урахуванням дорадчого голосу 8 представників МФО, міжнародних експертів з питань корпоративного управління.

"Це знижує ризик кадрової помилки і допомагає нам нейтралізувати можливий політичний вплив зацікавленого міністра", - зазначив Кубів.

"Відтепер рішення Комітету будуть ухвалюватись таємним голосуванням, щоб звести до нуля політичний вплив його членів. Водночас, представники міжнародних організацій презентуватимуть свою окрему думку Уряду, який приймає остаточне рішення про призначення чи не призначення", - додав міністр. 

Раніше рішення приймалось відкритим голосуванням п'яти міністрів.

Нагадаємо, у червні минулого року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що суди перестали блокувати проведення конкурсів з обрання керівників державних підприємств після заяви уряду з цього приводу.

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