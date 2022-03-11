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Очільником Нафтогазу призначили Олексія Чернишова

3 листопада на засіданні уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
Очільником Нафтогазу призначили Олексія Чернишова Фото: Главком
Про це повідомляє УНН.
 
3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова, а вже за декілька годин оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником Нафтогазу.
 
Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно". Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.
 
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03 11 2022 21:01
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