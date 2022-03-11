Очільником Нафтогазу призначили Олексія Чернишова

3 листопада на засіданні уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова, а вже за декілька годин оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником Нафтогазу.

Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно". Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.