ПОЛІТИКА НОВИНИ3 листопада на засіданні уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очільником Нафтогазу призначили Олексія Чернишова
Фото: Главком
Про це повідомляє УНН.
3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова, а вже за декілька годин оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником Нафтогазу.
Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно". Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.
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03 11 2022 21:01 МЕДІА
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