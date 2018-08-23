Очільники держав світу вітають Україну з Днем Незалежності

Глави держав бажають дружньому народові України процвітання та благополуччя, висловлюють прихильність зміцненню співробітництва на користь взаємного розвитку і добробуту

Лідери країн світу продовжують надсилати на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Главу держави та український народ зі святом привітали президент Республіки Корея Мун Дже-Ін, королева Великої Британії Єлизавета ІІ, король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, спадкоємний принц, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, король Марокко Мохаммед VI, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков, повідомляють у прес-службі президента України.

"З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої найщиріші привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями лагідної долі та щастя народу України у наступному році", – йдеться у вітальному листі Єлизавети II.

Також надіслав привітання з національним святом та побажав миру і процвітання українському народові король Іспанії Феліпе VI.

Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін у привітанні зазначив, що "протягом років наші країни будували тісні відносини дружби та співпраці у широкому колі питань".

"Я щиро сподіваюся, що в подальшому ми зможемо зміцнити відносини між нашими країнами шляхом взаємовигідної та орієнтованої на майбутнє співпраці, що сприятиме добробуту та щастю наших народів та поглибить наше взаєморозуміння та дружбу", – наголосив Мун Дже-Ін та побажав "нескінченного процвітання України".

На адресу президента України також надійшли привітання з Днем Незалежності від Великого Герцога Люксембургу Анрі та Імператора Японії Акіхіто.

"З нагоди Дня Незалежності України, я з великим задоволенням відправляю вам сердечні привітання та щирі побажання щастя та процвітання Вам та народу вашої країни", – йдеться у привітанні Імператора Японії.

Великий Герцог Люксембургу Анрі висловив найкращі побажання благополуччя та процвітання українському народу.

"Ми раді висловити Вам, ваше Високоповажносте, наші найтепліші вітання з нагоди святкування річниці Дня Незалежності Вашої держави та направити Вам наші найщиріші побажання міцного здоров’я та щастя, а народу та Уряду дружньої України – розвитку та процвітання", – йдеться у вітанні від спадкоємного принца, віце-прем’єр-міністра, міністра оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммеда бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауда.

Привітав президента України Петра Порошенка та українців із 27-ї річницею Незалежності й президент Республіки Туреччина Реджеп Таїп Ердоган.

"Наші відносини зі стратегічним партнером Україною зміцнюються в кожній галузі, а давня дружба між нашими народами поглиблюється з кожним днем. Нам дуже приємно спостерігати за взаємною волею, яку ми виявляємо для виведення нашого співробітництва на ще вищий щабель. Туреччина буде продовжувати підтримувати незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України", – зазначається у вітанні.

Президент Туреччини запросив главу Української держави відвідати його країну, щоб провести восени наступне засідання Стратегічної ради високого рівня, яка є флагманським кораблем стратегічного партнерства двох країн. Реджеп Таїп Ердоган побажав дружньому українському народу благополуччя та добробуту.

Також вітання вже надійшли від президента Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья Ньєто, голови Державної ради і Ради Міністрів Республіки Куба Мігеля Діас-Канель Бермудеса, президента Республіки Ірак Фуада Масума, президента Республіки Бенін Патріса Талона, президента Габонської Республіки Алі Бонго Ондімба, лідерів інших країн.

Нагадаємо, президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності. Вітання також надіслав президент США Дональд Трамп.

Під час проведення урочистих і святкових заходів у Києві 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху.