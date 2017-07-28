Очільниця Міноборони Японії покинула свою посаду після скандалу з документами

Міністр оборони Японії Томомі Інада подала у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з публікацією документів про дії японських миротворчих сил у Південному Судані.

Минулого року оборонне відомство відмовилося публікувати документи, пославшись на те, що їх уже не існує. Насправді, за інформацією видання, записи були збережені в цифровому форматі.

Інада заявила, що не знала про існування документів і не віддавала пов'язаних із ними розпоряджень. Про це повідомляє South China Morning Post.

Критики уряду вважають, що відправлення японських солдатів на небезпечне завдання було порушенням пацифістської конституції країни: військовослужбовцям Японії забороняється брати участь у зарубіжних місіях. Виняток становлять тільки конфлікти, сторони яких оголосили перемир'я. Документи, які опинилися в центрі скандалу з японським Міноборони - це записи солдатів, які свідчать про те, що їм доводилося брати участь у військових діях.

Скандал, пов'язаний із Міноборони Японії, вплинув на рейтинги прем'єр-міністра Синдзо Абе. Вони впали до рекордно низьких показників.

Виконувати обов'язки міністра оборони країни буде голова МЗС Японії Фуміо Кісида.