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Супрун запевнила, що морозиво можна їсти при хворому горлі

Холодне морозиво та заморожені фруктові соки працюють як анестетик
Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво, адже воно допомагає зменшити біль.
Супрун запевнила, що морозиво можна їсти при хворому горлі Фото: з відкритих джерел

Холодне морозиво та заморожені фруктові соки працюють як анестетик, що допомагає заспокоїти запалення та дати тимчасове полегшення болю, написала Супрун у Facebook.

"Це в жодному разі не може бути лікуванням, проте хороший метод тимчасового знеболення. Холодне стимулює зменшення набряку, тому консервує запальні процеси в горлі", - заявила очільниця МОЗ.

Важливо обирати саме натуральне морозиво з мінімальною кількістю добавок, оскільки шматки шоколаду, родзинок, горіхів тощо можуть викликати подразнення, зазначила вона.

"Обов‘язково пам’ятайте, що варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки. Опісля прополощіть горло звичайною водою", - рекомендує Супрун.

Нагадаємо, Супрун рекомендує українцям не мастити сонячні опіки сметаною. При сонячному опіку сметана, соняшникова олія, зубна паста, або навіть мазі і пінки на жирній основі - дуже погана перша допомога.

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18 07 2018 11:52
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