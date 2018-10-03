ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральну директорку служби державних доходів Латвії Ілзе Цируле знайшли мертвою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очільницю служби держдоходів Латвії знайшли мертвою
Її тіло виявили вдома без очевидних ознак насильницької смерті
Фото: leta.lv
Про це інформує прес-служба Мінфіну країни.
Як повідомляє Delfi з посиланням на поліцію, 53-річну Цируле знайшли в неї вдома.
На тілі відсутні очевидні ознаки насильницької смерті. Для з'ясування обставин смерті призначена судово-медична експертиза.
Цируле очолювала відомство з листопада 2016 року. Раніше вона працювала в страхових компаніях Balta і Gjensidige Baltic.
Прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс обговорив інцидент з міністром фінансів Даною Рейзнієце-Озолою, і вони домовилися призначити в. о. керівника СДД.
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