Очільницю служби держдоходів Латвії знайшли мертвою

Її тіло виявили вдома без очевидних ознак насильницької смерті

Генеральну директорку служби державних доходів Латвії Ілзе Цируле знайшли мертвою.

Про це інформує прес-служба Мінфіну країни.

Як повідомляє Delfi з посиланням на поліцію, 53-річну Цируле знайшли в неї вдома.

На тілі відсутні очевидні ознаки насильницької смерті. Для з'ясування обставин смерті призначена судово-медична експертиза.

Цируле очолювала відомство з листопада 2016 року. Раніше вона працювала в страхових компаніях Balta і Gjensidige Baltic.

Прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс обговорив інцидент з міністром фінансів Даною Рейзнієце-Озолою, і вони домовилися призначити в. о. керівника СДД.