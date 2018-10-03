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Очільницю служби держдоходів Латвії знайшли мертвою

Її тіло виявили вдома без очевидних ознак насильницької смерті
Генеральну директорку служби державних доходів Латвії Ілзе Цируле знайшли мертвою.
Очільницю служби держдоходів Латвії знайшли мертвою Фото: leta.lv

Про це інформує прес-служба Мінфіну країни.

Як повідомляє Delfi з посиланням на поліцію, 53-річну Цируле знайшли в неї вдома.

На тілі відсутні очевидні ознаки насильницької смерті. Для з'ясування обставин смерті призначена судово-медична експертиза.

Цируле очолювала відомство з листопада 2016 року. Раніше вона працювала в страхових компаніях Balta і Gjensidige Baltic.

Прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс обговорив інцидент з міністром фінансів Даною Рейзнієце-Озолою, і вони домовилися призначити в. о. керівника СДД.

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10 03 2018 21:00
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