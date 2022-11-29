Одеса – кандидат від України на Всесвітню виставку 2030 року

Україна подала кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки, яка має відбутися у 2030 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відео зверненні

Україна подала кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки, яка має відбутися у 2030 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відео зверненні.

"Для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки у 2030 році. Представлятиме Одеса, а отже, і весь Чорноморський регіон", - зазначив президент України.

За його словами, цього року Україна стала світовим прикладом сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачать, як Україна стане взірцем відновлення.

"Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів для відновлення України. Загальний обсяг робіт – понад трильйон доларів. Вже зараз ми створюємо спеціальну систему шефства. Система, яка дозволить передовим країнам та компаніям з усього світу взяти шефство над відновленням українських областей, міст, галузей та підприємств", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що у 2030 році, коли українське відновлення вже продемонструє значну частину запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи співпрацюють заради миру та безпеки, розвитку та зручнішого майбутнього для всіх людей.