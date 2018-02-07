Одещині виділили 62 млн грн на будинки для дітей-сиріт

Комісія ОДА погодила заявки на придбання житла для дітей-сиріт в Одеській області

Влада Одеської області придбає чотири житлові будинки для дітей сиріт в межах виділених державою 62 мільйонів гривень.

Три райони Одеси, дві об’єднані територіальні громади та ще одне місто в області подали загалом 15 заявок-пропозицій щодо придбання чи будівництва об’єктів під дитячі будинки сімейного типу, повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

З них спеціальна комісія погодила 5 заявок, за якими купить чотири житлові об’єкти для дітей сиріт та одного — для центру опіки сиріт.

"Маємо максимально використати ці кошти, аби якомога більше дітей-сиріт отримали власне житло, а діти з інституційних закладів були влаштовані у сімейні форми виховання", — сказав заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

У 2017 році в Одеській області 190 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, були забезпечені житлом за рахунок фінансування з місцевих бюджетів та з коштів державної субвенції. За даними Одеської влади, це був найвищий показник серед всіх регіонів України.

На початку 2018 року президент Порошенко підписав указ про захист сиріт. Відповідно до нього обласним адміністраціям доручено виявляти дітей, що позбавлені батьківської опіки та надавати їм необхідного статусу та догляду.