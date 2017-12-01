Одеська митниця перевиконала план після звільнення Марушевської, - Насіров
Така позитивна динаміка спостерігається після зміни керівництва митниці, повідомив голова ДФС Роман Насіров під час наради у м. Одеса, - інформує "Економічна Правда".
За його словами, фактично митники перерахували до бюджету 1 млрд 790 млн грн, забезпечивши понад план надходження до бюджету 411 млн грн.
Крім того, у рамках експерименту, за яким 50% суми перевиконаних щомісячних планових митних платежів відраховуються на розвиток інфраструктури регіону, додаткові надходження у грудні 2016 року складають 204,8 млн грн, що більше, ніж за весь попередній період 2016 року.
Підбиваючи підсумки голова ДФС зазначив, що перед фіскальною службою уряд ставив два головних і найважчих завдання - виконання доходної частини бюджету, отримання додаткових надходжень до нього та одночасна необхідність створення сприятливих умов для ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості країни.
"У державі триває процес децентралізації, важливу роль починають відігравати для відповідних територій місцеві бюджети. І тут наші показники по надходженню платежів до місцевих бюджетів значно зросли. Зростання платежів до місцевих бюджетів до 131,3 мільярда гривень дасть поштовх для розвитку регіонів" – зазначив голова ДФС.
За словами голови ДФС, значно зросли надходження й до місцевих бюджетів, які з початку року отримали 131,3 млрд грн. Одеська область отримала 8,9 млрд грн.
Раніше IPress.ua повідомляв, що екс-керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що не отримувала жодних офіційних звинувачень щодо вчинення нею корупційних дій.
Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.
Відзначимо, що Юлія Марушевська 14 листопада написала заяву на звільнення з посади голови Одеської митниці.
У відповідь голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відмовився прийняти заяву про відставку керівника Одеської митниці Юлії Марушевської.
У свою чергу Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.
Врешті-решт, виконувачем обов'язків керівника Одеської митниці було призначено Олексія Василенка.
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