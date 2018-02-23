Одеські митники попалися на хабарі за розмитнення вантажів з Китаю

Правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.

"Під час розслідування правоохоронці затримали керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглого - інспектора, який в інтересах начальника отримав від підприємства неправомірну вигоду. За ці неправомірні кошти митники обіцяли безперешкодно розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю", - йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Одеської області.

Крім того, правоохоронці встановили причетність до махінацій і затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучаючи до схеми колишнього митника як посередника, отримав через нього хабар від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів.

Загалом фігуранти злочинної схеми отримали 1350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК здійснює прокуратура Одеської області.

Нагадаємо, що керівника митниці у Вінницькій області та його заступника викрили на отриманні хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.