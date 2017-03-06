Одеські прикордонники виявили зграю екзотичних птахів у капітана авіалайнера з Туреччини
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Клітку з 7 папугами було знайдено під час оформлення літака, який прилетів до Одеси з Туреччини. Будь-які документи на птахів були відсутні", – йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, "пернатий вантаж" належав командиру літака. За словами капітана, він планував завезти їх на територію України з метою перепродажу.
Папуг передали представникам фіскальної служби, а на капітана склали процесуальні документи.
Нагадаємо, на КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке словацькі митники конфіскували 62 кг контрабандного бурштину.
Прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Краківець" Львівської області затримали громадянина Франції, який намагався приховано перевезти через кордон старовинні книги.
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