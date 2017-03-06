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Одеські прикордонники виявили зграю екзотичних птахів у капітана авіалайнера з Туреччини

Птахів передали представникам фіскальної служби
У міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники і митники у п'ятницю виявили клітку із сімома папугами, яку намагався провезти капітан авіалайнера, що прибув із Туреччини.
Одеські прикордонники виявили зграю екзотичних птахів у капітана авіалайнера з Туреччини Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Клітку з 7 папугами було знайдено під час оформлення літака, який прилетів до Одеси з Туреччини. Будь-які документи на птахів були відсутні", – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, "пернатий вантаж" належав командиру літака. За словами капітана, він планував завезти їх на територію України з метою перепродажу.

Папуг передали представникам фіскальної служби, а на капітана склали процесуальні документи.

Нагадаємо, на КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке словацькі митники конфіскували 62 кг контрабандного бурштину.

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03 06 2017 18:40
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