Одеські прикордонники виявили зграю екзотичних птахів у капітана авіалайнера з Туреччини

У міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники і митники у п'ятницю виявили клітку із сімома папугами, яку намагався провезти капітан авіалайнера, що прибув із Туреччини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Клітку з 7 папугами було знайдено під час оформлення літака, який прилетів до Одеси з Туреччини. Будь-які документи на птахів були відсутні", – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, "пернатий вантаж" належав командиру літака. За словами капітана, він планував завезти їх на територію України з метою перепродажу.

Папуг передали представникам фіскальної служби, а на капітана склали процесуальні документи.

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