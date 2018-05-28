Уболівальники побили тренера "Чорноморця" після вильоту команди у Першу лігу
Костянтин Фролов був побитий фанатами Чорноморця після матчу з "Полтавою", який "моряки" програли 0:3 та опустилися в Першу лігу, повідомляє Odessa Online.
Фролов підійшов до гостьової трибуни стадіону "Локомотив" у Полтаві, щоб подякувати вболівальникам за підтримку і, можливо, попросити вибачення за пониження у класі, проте ультрас не оцінили вчинку.
Як наслідок, у тренера гематома навколо лівого ока. Скоріше за все, саме через цей інцидент Фролов не дав прес-конференцію після матчу.
Нагадаємо, що захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький постраждав від агресії власних фанатів. Під час спілкування з фанатами один із вболівальників, який, швидше за все, є прихильником "зелено-білих", вдарив Федецького в обличчя.
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