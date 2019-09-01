Одеські волонтери встановили на пляжі будиночки для бездомних котів

Перший "котопункт" облаштовано на Лузанівці

Українець Денис Феденко оголосив про запуск проекту "Котопункт" в Одесі, який передбачає встановлення будиночків і годівниць для бездомних котів.

Перший зроблений волонтерами будиночок розмістили на пляжі Одеси Лузанівка на Різдво, 7 січня, повідомив автор проекту на своїй сторінці у Facebook.



Фото: facebook/Denys Fedenko



Фото: facebook/Denys Fedenko

"Всім котикам не допомогти, але деяким можна спробувати. Я запускаю проект @koto_punkt. Перший будиночок розташований в Лузанівці в районі Гольф Стрім", - повідомив Феденко.

Котячий будинок зсередини проклеєно утеплювачем, у ньому встановлено годівниці.

В Одесі котів визнано частиною екосистеми міста, що означає заборону на їх вилов і знищення.