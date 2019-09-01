CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнець Денис Феденко оголосив про запуск проекту "Котопункт" в Одесі, який передбачає встановлення будиночків і годівниць для бездомних котів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одеські волонтери встановили на пляжі будиночки для бездомних котів
Перший "котопункт" облаштовано на Лузанівці
Фото: facebook/Denys Fedenko
Перший зроблений волонтерами будиночок розмістили на пляжі Одеси Лузанівка на Різдво, 7 січня, повідомив автор проекту на своїй сторінці у Facebook.
Фото: facebook/Denys Fedenko
Фото: facebook/Denys Fedenko
"Всім котикам не допомогти, але деяким можна спробувати. Я запускаю проект @koto_punkt. Перший будиночок розташований в Лузанівці в районі Гольф Стрім", - повідомив Феденко.
Котячий будинок зсередини проклеєно утеплювачем, у ньому встановлено годівниці.
В Одесі котів визнано частиною екосистеми міста, що означає заборону на їх вилов і знищення.
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09 01 2019 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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