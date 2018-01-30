Одеському бізнесмену Альперіну знизили заставу з 21 млн грн до 140 тисяч
Про це "Українським новинам" повідомив адвокат Гліб Федур.
За його словами, Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і виніс нове - обрати Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 140 тис. гривень.
Рішення було прийнято 18 січня.
При цьому, оскільки заставу в розмірі 21 млн гривень за Альперіна було раніше внесено, заставодавцю мають повернути різницю, а саме трохи менше ніж 21 млн гривень.
Нагадаємо, що у листопаді НАБУ і ГПУ затримала людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар в розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що "відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту" пред'явлено підозру. При цьому, генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.
Альперіну склали підозру за ч.3 ст.369 КК, але не затримували. До суду він з'явився.
30 листопада Печерський районний суд Києва обрав Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат