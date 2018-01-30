Одеському бізнесмену Альперіну знизили заставу з 21 млн грн до 140 тисяч

Оскільки попередню суму застави вже було внесено - йому мають повернути трохи менше ніж 21 млн гривень

Апеляційний суд Києва знизив одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заставу з 21 млн гривень до 140 тис. гривень.

Про це "Українським новинам" повідомив адвокат Гліб Федур.

За його словами, Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і виніс нове - обрати Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 140 тис. гривень.

Рішення було прийнято 18 січня.

При цьому, оскільки заставу в розмірі 21 млн гривень за Альперіна було раніше внесено, заставодавцю мають повернути різницю, а саме трохи менше ніж 21 млн гривень.

Нагадаємо, що у листопаді НАБУ і ГПУ затримала людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар в розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що "відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту" пред'явлено підозру. При цьому, генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.

Альперіну склали підозру за ч.3 ст.369 КК, але не затримували. До суду він з'явився.

30 листопада Печерський районний суд Києва обрав Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн.